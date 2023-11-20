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برشلونة يعلن انتهاء موسم غافي وغيابه عن كأس أوروبا بسبب قطع في الرباط الصليبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 02:15 مساء
برشلونة يعلن انتهاء موسم غافي وغيابه عن كأس أوروبا بسبب قطع في الرباط الصليبي
لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا غافي لحظة الإصابة، 16 نوفمبر 2023. (إنترنت)
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تعرّض لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا غافي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الجانبي، ما يعني انتهاء موسمه الكروي منطقيا وبالتالي صعوبة مشاركته في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل، كما أعلن النادي الكتالوني في بيان، الإثنين.

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وقال برشلونة «يعاني اللاعب من قطع كامل في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وتمزّق في الغضروف الجانبي»، من دون أن يشير إلى فترة غياب اللاعب عن الملاعب، لكن هذا النوع من الإصابة يتطلب أكثر من ستة أشهر ما يضع مشاركة غافي في كأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024 موضع شك، حسب «فرانس برس».

محاولة السيطرة على الكرة تسبب في الإصابة
وتعرّض اللاعب البالغ 19 عاماً للإصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء.

وفرض غافي نفسه عنصراً رئيساً في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه من أكاديمية «لا ماسيّا» الشهيرة.

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