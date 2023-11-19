زوجة دي خيا تضيِّع عليه عقدًا خياليًا من النصر السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من أن اللعب في الدوري السعودي أصبح حلمًا للكثيرين من لاعبي كرة القدم حول العالم، بسبب الرواتب الفلكية الي يحصل عليها اللاعبون في الأندية السعودية؛ فإن الحارس الإسباني دافيد دي خيا خالف تلك القاعدة ورفض عرضًا مغريًا يحلم به أقرانه.

دي خيا غير مرتبط بأي ناد

جريدة «الصن» البريطانية كشفت اليوم الأحد تلقي الإسباني دافيد دي خيا (33 عامًا) عرضًا من نادي النصر السعودي يقضي بحصوله على راتب يبلغ نصف مليون جنبه إسترليني أسبوعيًا، غير أنه رفض فرصة اللعب إلى جوار زميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، لأن زوجته إيدورن لا تحبذ الانتقال للعيش في الشرق الأوسط.

ولا يزال دي خيا من دون ناد حتى الآن مع إمكانية عرض ناديه السابق مانشستر يونايتد عقدًا قصير الأمد لتعويض غياب حارسه أونانا في حال تأهلت الكاميرون لأمم أفريقيا التي ستقام بين 13 يناير إلى 11 فبراير أو الانتقال إلى اللعب بجوار ميسي في نادي إنتر ميامي الأميركي.

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واشترى مانشستر يونايتد ألتاي بايندير من فنربغشة التركي مقابل 4.3 مليون إسترليني في انتقالات الصيف الماضي، كما سجل لديه الحارس توم هاتون.