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كرواتيا تهزم لاتفيا وتقترب من التأهل لكأس أمم أوروبا 2024

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 10:33 مساء
كرواتيا تهزم لاتفيا وتقترب من التأهل لكأس أمم أوروبا 2024
لوكا مودريتش يتعرض لعرقلة خلال مباراة كرواتيا ولاتفيا السبت 18 نوفمبر 2023 (رويترز)
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أوقف منتخب كرواتيا نزيف النقاط في المجموعة الرابعة بانتصاره خارج قواعده بثنائية نظيفة على منتخب لاتفيا اليوم السبت في تاسع جولات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024» التي تستضيفها في ألمانيا، ليصبح منتخب كرواتيا على بُعد خطوة من الانضمام لركب المتأهلين للنهائيات.

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أنهى رفاق النجم لوكا مودريتش المهمة خلال تسع دقائق بهدفي الانتصار اللذين حملا توقيع لاعب وسط فولفسبورغ الألماني لوفرو ماغر، والمهاجم المخضرم أندري كراماريتش في الدقيقتين 7 و16 على الترتيب، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

بهذه النتيجة استعاد المنتخب الكرواتي نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين أمام منتخبي تركيا وويلز.

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واقتنصت كرواتيا بذلك وصافة المجموعة من ويلز التي اكتفت بتعادل إيجابي في وقت سابق بهدف أمام أرمينيا، ويصبح مصير التأهل بين أقدام لاعبيها، لاسيما أن مباراة كرواتيا الأخيرة في التصفيات ستكون على ملعبها الثلاثاء المقبل أمام أرمينيا، بينما ستكون آمال «التنين» الويلزي في التأهل معلقة بأقدام لاعبي كرواتيا، في الوقت الذي سيخوض فيه مباراته الختامية وسط أنصاره أمام المتأهل بالفعل وصاحب الصدارة عن المجموعة منتخب تركيا.

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