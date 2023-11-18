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النرويج تفقد هالاند أمام مواجهة إسكتلندا بتصفيات كأس أوروبا 2024

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 09:13 مساء
النرويج تفقد هالاند أمام مواجهة إسكتلندا بتصفيات كأس أوروبا 2024
إيرلينغ هالاند خلال مواجهة منتخب النرويج في إحدى مباريات تصفيات يورو 2024 (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد طبيب منتخب النرويج الأول لكرة القدم أولا ساند، السبت، أن المهاجم إيرلينغ هالاند سيغيب عن مباراة بلاده الأخيرة ضمن تصفيات بطولة كأس أوروبا 2024 في مواجهة إسكتلندا بعد إصابة القدم التي تعرض لها خلال مباراة تجريبية أمام منتخب جزر فارو الأسبوع الماضي.

إصابة هالاند في مباراة ودية
وأصيب مهاجم مانشستر سيتي هالاند بكدمة خلال المباراة التجريبية لبلاده، أول أمس الخميس، ومن ثم لن يشارك أمام إسكتلندا في جلاسجو ضمن المجموعة الأولى بتصفيات البطولة الأوروبية المقبلة، غدا الأحد، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال أولا ساند طبيب المنتخب النرويجي في بيان: «الإصابة ليست خطيرة لكنه يتألم كثيرا وحركته محدودة قليلا، ومن ثم لن يتمكن من اللعب أمام إسكتلندا».

ويحتل منتخب النرويج المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات ولا يمكنه الحصول على أحد المركزين الأولين المؤهلين للنهائيات بعد أن ضمنت إسبانيا وإسكتلندا التأهل، بينما يستطيع المنتخب النرويجي المشاركة في البطولة التي ستقام في ألمانيا إذا تأهل من خلال ملحق التصفيات.

من جانبه، قال ستيل سولباكن مدرب النرويج إنه لن يضم لاعبا بديلا لهالاند إلى تشكيلة المنتخب، وأضاف: «من المؤسف فعلا أن إيرلينغ هالاند لن يكون جاهزًا للمباراة المقبلة، لكننا لن نضيف بديلًا له إلى التشكيلة، ستكون هذه فرصة كبيرة للاعبي الهجوم في الفريق».

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وسيكون مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا أيضًا في أمس الحاجة لخدمات هالاند بينما يستعد لمواجهة كبيرة السبت المقبل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد العطلة الدولية الحالية.

وينفرد هالاند حاليًا بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفًا، كما أنه هداف منتخب بلاده في تصفيات كأس أوروبا برصيد ستة أهداف.

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