نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب نادر الترهوني المحلل الرياضي نجم الاتحاد والمنتخب الليبي لكرة القدم السابق اتحاد الكرة بالعمل على تواجد اللاعبين الدوليين السابقين مع المنتخب الوطني في رحلاته بالقارة الأفريقية لرفع معنويات اللاعبين.

المنتخب الوطني يضم عناصر شابة

وأكد نادر الترهوني أن هناك أجواء مختلفة عند اللعب في القارة الأفريقية قد يتفاجأ بها اللاعبون الجدد، بالمنتخب خاصة أن غالبيتهم من الشباب الذين لم يسبق لهم خوض المعترك الدولي.

وقال نادر الترهوني في تصريحات تلفزيونية إن المدرسة الأنسب للكرة الليبية حاليا هي الإيطالية والإسبانية والبرتغالية، مشددا على أن أي لاعب يرفض تمثيل المنتخب الوطني يجب أن يخضع لعقوبة.

وأشار نادر الترهوني إلى أنه يؤيد تجديد صفوف المنتخب الوطني بعناصر شابة، غير أن الدفع بالعناصر الشابة يحتاج وقتا وصبرا حتى تكتسب هذه العناصر الخبرة الدولية اللازمة.

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يذكر أن المنتخب الوطني الأول بدأ رحلته في تصفيات كأس العالم 2026 أمس الجمعة بالفوز على منتخب إسواتيني بهدف من دون مقابل، كما يواجه منتخب الكاميرون الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.