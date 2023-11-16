تأهل المغرب لدور الـ16 لكأس العالم للناشئين

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عامًا المقامة في إندونيسيا، بفوزه على نظيره الإندونيسي 3-1 اليوم الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

المغرب فاز بمباراتين بمونديال الناشئين

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب الإكوادور مع منتخب بنما 1-1، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وصعد المنتخب المغربي إلى دور الـ16 بتصدره المجموعة الأولى بست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة، ولحق به منتخب الإكوادور الذي حل ثانيًا برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين، وحل منتخب إندونيسيا في المركز الثالث بنقطتين بالتساوي مع منتخب بنما.

وعلى استاد جيلورا بونج كارنو، تقدم أنس العلوي بهدف لـ«أسود الأطلس» من ضربة جزاء في الدقيقة 29، وبعدها بعشر دقائق أضاف عبدالحميد آيت بودلال الهدف الثاني للمغرب.

ورد نبيل عاشورة بهدف لإندونيسيا في الدقيقة 42، ثم أكد محمد الحموني فوز المغرب بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة .64

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وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد ماناهان تقدم منتخب الإكوادور بهدف عن طريق إلكين رويز في الدقيقة 25 لكن منتخب بنما رد بهدف التعادل في الدقيقة 79 بواسطة أولديمار كاستيلو.