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إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 10:17 مساء
إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون
العداءة يواشا زاكشيفتسكي خلال أحد السباقات (أرشيفية: الإنترنت)
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أوقفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البريطاني لألعاب القوى، اليوم الأربعاء، عداءة المسافات الطويلة يواشا زاكشيفتسكي 12 شهراً، لقيادتها سيارة خلال سباق امتد لمسافة 50 ميلاً في أبريل الماضي، وحصولها على المركز الثالث.

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وأظهرت البيانات الخاصة بنظام التتبع «GPS» في سباق بريطانيا للماراثون، الذي امتد من مانشستر إلى ليفربول، أن زاكشيفتسكي، التي مثلت إسكتلندا في الماراثون بدورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو، استخدمت سيارة لمسافة أربعة كيلومترات من السباق، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وزعمت يواشا زاكشيفتسكي (47 عاما)، التي جرى تجريدها من المركز الثالث، أنها أبلغت مسؤولي السباق بوجودها في سيارة، وأنها أنهت السباق بطريقة غير تنافسية.

بينما اختلفت معها لجنة الانضباط المستقلة في الاتحاد البريطاني لألعاب القوى في حكمها.

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وقالت: «حصلت يواشا زاكشيفتسكي على الجائزة في نهاية السباق، وهو أمر لم يكن ينبغي لها القيام به إذا كانت قد أكملت السباق على أساس غير تنافسي. كما أنها لم تسع إلى إعادة الجائزة في الأسبوع التالي للسباق».

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