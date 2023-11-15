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فاركو رابع نادٍ يفسخ تعاقده مع «وردة المصري» خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 09:04 مساء
فاركو رابع نادٍ يفسخ تعاقده مع «وردة المصري» خلال 4 أشهر
عمرو وردة خلال مشاركته في إحدى مباريات المنتخب المصري (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر مجلس إدارة نادي فاركو المصري إنهاء التعاقد مع عمرو وردة، عقب انقطاعه عن التدريبات الجماعية.

وردة خاض مباراة واحدة
وبحسب تقارير صحفية مصرية، فإن قرار مجلس إدارة فاركو الاستغناء عن عمرو وردة جاء بناء على توصية من الجهاز الفني للفريق، الذي يقوده خالد جلال.

وغاب عمرو وردة عن تدريبات فاركو منذ قدوم خالد جلال، بعد رحيل المدرب البرتغالي برونو روماو. ولم يشارك وردة سوى في مباراة واحدة فقط هذا الموسم مع فاركو، كانت أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثانية من بطولة الدوري، وخسرها فريق وردة بهدف دون رد.

ويعد فاركو رابع فريق يفسخ تعاقده مع عمرو وردة في الأشهر الأربعة الأخيرة. وكانت أولى أزمات وردة مع نادي أبولون ليماسول القبرصي، الذي غادره في نهاية يوليو الماضي بعد الاختلاف على طلباته المالية لتجديد العقد.

ولاحقا، فجر نادي الرجاء المغربي مفاجأة بالتعاقد مع عمرو وردة في أغسطس الماضي. وسريعا، فسخ النادي المغربي التعاقد معه بعد عشرة أيام فقط عقب طلب اللاعب المصري الرحيل، وغيابه عن التدريبات دون أسباب واضحة. وإثر ذلك، طالب النادي المغربي اللاعب بسداد قيمة الشرط الجزائي، وهو ما جرى بالفعل.

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وبعد رحيل وردة عن الرجاء بثلاثة أيام، أعلن اللاعب العودة إلى قبرص من بوابة نادي دوكسا. وبعد أربعة أيام فقط من التوقيع، طلب وردة فسخ التعاقد، إذ تلقى عرضا ماليا أكبر من نادي الاستقلال الإيراني. وعلى الرغم من ذلك، فقد فشلت المفاوضات مع الاستقلال بسبب طلبات اللاعب، الذي أصر على توفير طائرة خاصة له مع بعض الامتيازات المالية، ثم جاء الدور بعد ذلك على نادي فاركو الذي لم يبق فيه كثيرا أيضا.

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