مصر تخطط لطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036

القاهرة - بوابة الوسط

عقد وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، اجتماعا مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بشأن ملف استضافة مصر دورة الألعاب الأولمبية 2036.

الاستعانة بالخبراء لإعداد ملف أولمبياد 2036

شهد الاجتماع مناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 مع الاستشاريين والمتخصصين، وآخر المستجدات في هذا الملف، واستعراض الخطوات التي تمت منذ زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، مصر العام الماضي.

وقال المركز الإعلامي للجنة: «ناقش الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها خلال الفترة القادمة، والجهات المنوط بها المشاركة في الخطوات القادمة، للاستمرار في التحرك الإيجابي الحالي من أجل الجاهزية لتقديم الملف بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».

كما ناقش الاجتماع ملفات الدول الأخرى التي أعلنت رغبتها في الترشح، والخطوات التي اتخذتها، وأيضا استعراض ما أنجز في ملفات: باريس 2024 ولوس أنجليس 2028 وبريزبان 2032.

وأكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الاجتماع كان مثمرا، حيث جرت خلاله مناقشة كثير من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية من أجل التنفيذ الفعلي، خصوصا ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، واتخاذ الخطوات القادمة «بما يليق باسم ومكانة مصر، وقدراتها الكبيرة، والإمكانات غير المحدودة التي توفرها الدولة المصرية».

وأضاف أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة، ولديها القدرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية، وهو ما جرى في كثير من البطولات العالمية الكبرى في السنوات الأخيرة، والجميع يتعاون من أجل هدف واحد، وهو أن يظل اسم مصر عاليا في جميع المحافل.

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من جهته، قال وزير الشباب والرياضة المصري إن بلاده شهدت تطورا كبيرا على مستوى التجهيزات والإنشاءات الرياضية، «مما يجعلها مؤهلة وجاهزة لاستضافة كبريات الفعاليات الرياضية، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية 2036، خصوصا مع قرب افتتاح مدينة مصر الأولمبية».

واعتبر صبحي أن نجاح مصر في استضافة أولمبياد 2036 يؤكد ريادة مصر عربيا وأفريقيا، ويرسخ قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات، وثقة كل الاتحادات الدولية فيها بفضل الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي تقدمها القيادة السياسية للمنظومة الرياضية كلها.