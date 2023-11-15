رئيس «كونميبول»: كرة القدم تنقصها النزاهة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»»، أليخاندرو دومينغيز، اليوم الأربعاء، أن مؤسسته تسعى إلى جعل كرة القدم في هذه المنطقة مرادفًا للنزاهة وأعرب عن اهتمامه بالدفاع عن الإرث وروح هذه الرياضة للأجيال القادمة.

«كونميبول» يُسهم في كرة القدم عالميًا

وفي كلمة له بمناسبة القمة الأولى للامتثال والتكامل لكرة القدم في أميركا الجنوبية، التي عُقِدت في مركز مؤتمرات «كونميبول»، في مدينة لوكي الباراغويانية، قال: «نريد أن يصبح كونميبول هو الاتحاد الذي يُسهم في العالم

وفي كرة القدم، ولكن قبل كل شيء في قارته، لإثبات أن الأمور يمكن القيام بها بشكل جيد وأن الأهداف يمكن تحقيقها مهما كانت بعيدة»، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية.

وذكر دومينغيز أيضًا أن كرة القدم تنقصها النزاهة لذلك فإن هدف كيان «الكونميبول» هو أن تكون كرة القدم في أميركا الجنوبية مرادفًا للنزاهة، حيث الشغف واللعب النظيف هما ألمع النجوم.

وفي هذا السياق، سلط الضوء على أهمية التعلُّم من البيئة مع التركيز على النقد الذاتي للتعلم من أفعالنا والقيام بالأشياء بشكل جيد كمؤسسة.

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وبالمثل، أكد دومينغيز أن «كونميبول» هو الاتحاد الوحيد الذي حقق نموًا هائلًا في الرياضة وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، بشكل لا مثيل له في العالم.

يذكر أن الاجتماع تشارك فيه مديرة الأخلاق والامتثال في اتحاد أميركا الجنوبية، جراسييلا غاراي، ومدير قسم الخدمات القانونية والامتثال في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إميليو غارسيا.