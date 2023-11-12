مارسيليا يواجه لنس ضمن 3 مواجهات جديدة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تجرى اليوم الأحد مباريات في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من المسابقة الكبرى، حيث سيلعب مارسيليا مع لنس، وليل مع تولوز، بينما يستضيف رين نظيره ليون الذي يمرّ بأزمة فنية حادة، حيث يقبع في المركز الأخير بأربع نقاط فقط.

بينما أهدر موناكو فرصة التقدم إلى المركز الثاني بتعادله أمام مضيفه لوهافر من دون أهداف، السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

- باريس سان جيرمان ينقض على قمة الدوري الفرنسي بفضل ثلاثية مبابي

وأحرز النجم كيليان مبابي «هاتريك»، السبت، ليُهدي فريقه باريس سان جيرمان فوزاً مهماً على مضيفه رينس (3-0)، ويعيده إلى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة.