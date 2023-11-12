موناكو يهدر فرصة التقدم لوصافة الدوري الفرنسي أمام لوهافر

القاهرة - بوابة الوسط

أهدر موناكو فرصة التقدم إلى المركز الثاني بتعادله أمام مضيفه لوهافر من دون أهداف، السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وكاد لوهافر يلحق هزيمة مدوّية بموناكو، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع إثر خطأ ارتكبه إديان ديوب على الأميركي إيمانويل سابي، إلا أن البديل صامويل غراندسير أضاع الركلة التي تصدى لها حارس موناكو السويسري فيليب كوهن (90+9)، حسب وكالة «فرانس برس».

وبحصوله على نقطة واحدة، بقي موناكو في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن نيس الثاني، بينما يحتل لوهافر المركز السادس برصيد 15 نقطة.