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ليفربول وروما وليفركوزن تتطلع للتأهل المبكر بالدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 02:51 مساء
ليفربول وروما وليفركوزن تتطلع للتأهل المبكر بالدوري الأوروبي
مباراة ليفربول وتولوز الفرنسي بالدوري الأوروبي (فيسبوك)
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تمتلك فرق ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني فرصة التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس، من خلال مباريات الجولة الرابعة في دور المجموعات.

الفرق الثلاثة حققت العلامة الكاملة
وحقق كل فريق الفوز في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها في مجموعته حتى الآن ليصبح بحاجة إلى الفوز في مباراته اليوم وحسم التأهل المبكر إلى دور خروج المغلوب دون انتظار لنتائج الجولتين المتبقيتين في دور المجموعات، وفقا تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط مقابل أربع نقاط لكل من سانت جيلواز البلجيكي وتولوز الفرنسي، ويحل الفريق الإنجليزي ضيفا على تولوز بعد أسبوعين من الفوز عليه 5-1 في ليفربول، وذلك في أول زيارة من ليفربول إلى تولوز منذ 16 عاما، وبالتحديد منذ الفوز على الفريق الفرنسي 5-0 في مجموع المباراتين بالدور التمهيدي لدوري الأبطال.

وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب: «نعلم أننا بحاجة للاستعداد القوي لمباراة الإياب في تولوز. أتطلع إليها بعد مباراة جيدة قدمناها في الذهاب».

وفي المجموعة السابعة، يتطلع روما إلى استمرار السجل التهديفي الجيد للاعبه البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، وتحقيق فوز جديد على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بعد أسبوعين من الفوز عليه بثنائية في روما.

ويتصدر روما المجموعة برصيد تسع نقاط مقابل ست نقاط لمضيفه التشيكي، ويستطيع حسم التأهل من خلال الفوز خارج ملعبه، فيما يبحث كل من سيرفيت السويسري وشيريف تيراسبول عن الانتصار الأول له في المسابقة عندما يلتقيان الليلة بعد أسبوعين من تعادلهما في الجولة الثالثة.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لباير ليفركوزن الألماني عندما يحل ضيفا على كارباجا أجدام من أذربيجان في المجموعة الثامنة، بعد الفوز عليه 5-1 في ليفركوزن قبل أسبوعين.

ويتصدر باير ليفركوزن المجموعة برصيد تسع نقاط مقابل ست نقاط لمضيفه، ويتطلع متصدر الدوري الألماني لحسم التأهل مبكرا ومواصلة مسيرته المميزة في الموسم الحالي بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، الذي قاد الفريق لصدارة الدوري المحلي وللعلامة الكاملة في الدوري الأوروبي حتى الآن.

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وفي المباريات المهمة الأخرى اليوم الخميس، يلتقي أياكس الهولندي مع برايتون الإنجليزي وآيك أثينا اليوناني مع مارسيليا الفرنسي في المجموعة الثانية، وويست هام الإنجليزي مع أولمبياكوس اليوناني في المجموعة الأولى ورين الفرنسي مع باناثينايكوس اليوناني في المجموعة السادسة ورينجرز الإسكتلندي مع سبارتا براغ التشيكي في المجموعة الثالثة.

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