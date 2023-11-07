مهمة سهلة لبرشلونة.. ومعركة نارية تجمع ميلان بسان جيرمان في دوري الأبطال.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى برشلونة للوصول للنقطة الثانية عشرة حينما يحل ضيفاً على شاختار الأوكراني، اليوم الثلاثاء، في ملعب فولكسبارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في الوقت نفسه، يخطط ميلان الإيطالي للثأر من نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة، على ملعب سان سيرو.

باريس سان جيرمان يتصدر المجموعة السادسة

يتصدر سان جيرمان ترتيب فرق المجموعة برصيد ست نقاط، ويأتي خلفه نيوكاسل برصيد أربع نقاط، الذي يتفوق على دورتموند بفارق الأهداف، بينما يتذيل ميلان ترتيب المجموعة بنقطتين.

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وافتتح سان جيرمان مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالفوز على دورتموند 2-0، لكنه سقط في خسارة مدوية أمام نيوكاسل 1-4 في الجولة الثانية، ثم استعاد عافيته بالفوز على ميلان في الجولة الثالثة 3-0.

أما ميلان فاكتفى بتعادل سلبي في مباراتي الجولتين الأولى والثانية أمام نيوكاسل ودورتموند على الترتيب، قبل السقوط الكبير على ملعب حديقة الأمراء.