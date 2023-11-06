إنجلترا تواجه البرازيل وبلجيكا وديًا تحضيرًا لكأس أوروبا 2024

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض منتخب إنجلترا مباراتين وديتين ضد البرازيل وبلجيكا في ملعب ويمبلي خلال مارس المقبل ضمن تحضيراته لخوض كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين.

وضمن رجال المدرب غاريث ساوثغيت بطاقة تأهلهم إلى نهائيات البطولة القارية قبل جولتين على نهاية التصفيات، وذلك بعد فوزهم الشهر الماضي على إيطاليا 3-1 في إعادة لنهائي نسخة 2020 الذي خسره «الأسود الثلاثة» في ويمبلي بركلات الترجيح، حسب «فرانس برس».

منتخب البرازيل يظهر على ملعب ويمبلي العملاق

وتحل البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، على ويمبلي في 23 مارس قبل أن يتواجه الإنجليز على الملعب ذاته مع بلجيكا، الضامنة أيضًا لتأهلها إلى النهائيات القارية، في 26 من نفس الشهر.

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وتختتم إنجلترا مشوارها في التصفيات بمواجهة ضيفتها المتواضعة مالطا في 17 الحالي قبل السفر بعدها بثلاثة أيام إلى مقدونيا الشمالية.

ساوثغيت: سعادتي كبيرة لخوض مباراتين قويتين في مارس

وأعرب ساوثغيت عن «سعادته لخوض مباراتين قويتين في مارس في إطار تحضيراتنا لنهائيات كأس أوروبا» وفق ما أفاد، مضيفًا «من المهم استغلال كل فرصة من أجل اختبار أنفسنا ضد منافسين من الطراز الرفيع».

وشدد فيما يخص مباراتي مالطا ومقدونيا الشمالية على ضرورة «عدم التفكير بأن المهمة انتهت لأنه ما زال أمامنا عمل للقيام به. كل لحظة معًا في المعسكر مهمة جدًا إذا ما أردنا أن نمنح أنفسنا فرصة النجاح الصيف المقبل» في كأس أوروبا.