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تأهل أوروبي منتظر لـ«مانشستر سيتي» و«برشلونة» في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 02:57 مساء
تأهل أوروبي منتظر لـ«مانشستر سيتي» و«برشلونة» في دوري الأبطال
هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام لايبزيج الألماني في دوري الأبطال. (أرشيفية : الإنترنت)
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يبحث كل من مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب وبرشلونة الإسباني عن حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من خلال الفوز على يونغ بويز السويسري وشاختار دانييتسك الأوكراني تواليا، فيما يمني ميلان الإيطالي النفس بالثأر من ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي الذي سحقه في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

في المجموعة السابعة وعلى ستاد الاتحاد سيكون سيتي مرشحا للخروج منتصرا من مواجهته وضيفه يونغ بويز وتحقيق فوزه الرابع، ما سيسمح له بحجز بطاقته إلى ثمن النهائي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات، حسب «فرانس برس».

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وسبق لسيتي أن تغلب على الفريق السويسري في معقله 3-1 خلال الجولة الماضية بفضل ثنائية للنرويجي إرلينغ هالاند الذي يقدم موسما استثنائيا آخر بألوان الـ«سيتيزينس»، بعد تسجيله 11 هدفا في 11 مباراة في الدوري الممتاز و13 في 16 مباراة ضمن جميع المسابقات.

غوارديولا: هالاند يحتاج إلى تموينه بالكرات بشكل أفضل
وبعد الفوز على يونغ بويز في الجولة الثالثة، قال غوارديولا إن مهاجمه النرويجي يحتاج إلى تموينه بالكرات بشكل أفضل، مضيفا «هذا الشاب سيسجل الأهداف طيلة حياته. إنه تهديد لا يصدق، لكننا نفتقد في بعض الأحيان اللاعبين القادرين على تحقيق التمريرة اللازمة، على تحديد الإيقاع، مثل ما كان يفعل البلجيكي كيفن دي بروين الغائب بسبب الإصابة والألماني إيلكاي غوندوغان المنتقل إلى برشلونة الإسباني».

سيتي يتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة أمام لايبزيغ
ويتصدر سيتي المجموعة بالعلامة الكاملة بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ الألماني الذي سيضمن بدوره تأهله إلى ثمن النهائي في حال فوزه على مضيفه النجم الأحمر الصربي، تزامنا مع فوز بطل الدوري الممتاز على يونغ بويز، وذلك لأن كل من الفريقين الصربي والسويسري يملك نقطة يتيمة من ثلاث مباريات.

وبعد فوزه على يونغ بويز ذهابا، حقق سيتي نتيجتين كبيرتين في الدوري الممتاز بفوزه على جاره مانشستر يونايتد في معقله 3-0 ثم باكتساحه بورنموث 6-1.

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