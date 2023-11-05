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مارسيلو: الفوز بكأس ليبرتادوريس أهم من دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 08:41 مساء
مارسيلو: الفوز بكأس ليبرتادوريس أهم من دوري أبطال أوروبا
مارسيلو يحتفل بالفوز بكأس ليبرتادوريس (إكس)
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عبر المدافع البرازيلي المخضرم مارسيلو عن سعادته بالتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية لكرة القدم مع نادي فلومينينزي البرازيلي الليلة الماضية، ووصفه بأنه الإنجاز الأكبر خلال مسيرته وأنه أيضًا يتقدم على ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها مع ريال مدريد.

اللقب الأول لفلومينينزي
وتُوِّج النادي البرازيلي بلقبه الأول في البطولة التي تعادل دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1 في الوقت الإضافي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتوج مارسيلو (35 عامًا) بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات خلال 16 عامًا أمضاها في صفوف ريال مدريد، إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني ست مرات وبكأس السوبر الإسبانية خمس مرات وبكأس العالم للأندية أربع مرات وبكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات وبكأس ملك إسبانيا مرتين.

وفي المجمل كان مارسيلو ضمن الفريق الفائز في 18 من 21 مباراة نهائية شارك فيها على مستوى الأندية.

وشارك مارسيلو في مباراة الأمس أساسيًا من البداية قبل استبداله خلال الاستراحة بين الشوطين بعد عودته لنادي طفولته في فبراير الماضي عقب فترة أمضاها في صفوف أولمبياكوس اليوناني بعد رحيله عن عملاق العاصمة الإسبانية.

مارسيلو يبكي في وداع عاطفي لـ«ريال مدريد»
مارسيلو إلى أولمبياكوس اليوناني بعد 546 مباراة مع ريال مدريد

وقال مارسيلو في تصريحات تليفزيونية: «ريال مدريد سيفهم هذا. هذا هو أهم لقب لي على مستوى الأندية لأن هذا هو النادي الذي ترعرعت فيه. لقد توجت بلقب مهم جدًا مع النادي الأقرب إلى قلبي. النادي الذي منحني جميع الأدوات المطلوبة لإطلاق مسيرتي.. هذه هي أكبر مكافأة. إنها لا تقدر بثمن».

وبعد الفوز بكأس ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا انضم مارسيلو إلى كوكبة متميزة تضم 15 لاعبًا نجحوا في الفوز بالبطولتين من بينهم رونالدينيو ونيمار وخوليان ألفاريز.

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