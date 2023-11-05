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نوتنغهام يحرم أستون فيلا من التقدم للمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 08:02 مساء
نوتنغهام يحرم أستون فيلا من التقدم للمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي
مباراة نوتنغهام وأستون فيلا فيالدوري الإنجليزي 5 نوفمبر 2023 (رويترز)
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وضع نوتنغهام فورست حدًا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أخيرًا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا ومستحقًا بهدفين مقابل لا شيء على ضيفه أستون فيلا، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.

نوتنغهام يتقدم للمركز الـ13
تقدم نوتنغهام بهدف مبكر عبر لاعبه النيجيري أولا أينا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله البلجيكي أوريل مانجالا الهدف الثاني في الدقيقة 47، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد نوتنغهام الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ أكثر من شهرين إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر موقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ويرجع آخر فوز لنوتنغهام في المسابقة إلى الثاني من سبتمبر الماضي، عندما تغلب بهدف دون مقابل على مضيفه تشيلسي في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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في المقابل، جاءت تلك الخسارة، لتحرم أستون فيلا، الذي حقق خمسة انتصارات وتعادلًا وحيدًا في لقاءاته الستة الماضية بالبطولة، من التقدم للمربع الذهبي في المسابقة، حيث توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس، بعد تلقيه خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم مقابل سبعة انتصارات وتعادل وحيد.

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