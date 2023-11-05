البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين

القاهرة - بوابة الوسط

فازت البرازيل بالميدالية الذهبية لمنافسة كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين بعد التغلب 4-2 بركلات الترجيح على تشيلي مستضيفة البطولة في المباراة النهائية اليوم الأحد.

تشيلي تلقت أول هدف في نهائي دورة ألعاب الأميركتين

بدأ منتخب تشيلي التسجيل عبر ماكسيميليانو جيريرو الذي أحرز هدف السبق قبل نهاية الشوط الأول، ثم عادل رونالد كاردوسو النتيجة في الدقيقة 83. ويعد هدف البرازيل هو الأول الذي يهز شباك منتخب تشيلي خلال دورة ألعاب الأميركتين، وفقًا لوكالة «رويترز».

ونجح حارس مرمى البرازيل ميكائيل بونتيس في التصدي لركلتي ترجيح قبل أن يتقدم ويسدد بنجاح ركلة الترجيح التي ضمنت لبلاده الفوز والتتويج.

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يذكر أن منتخب تشيلي للكرة النسائية خسر المباراة النهائية للمنافسة أمام نظيره المكسيكي 0-1 أول أمس الجمعة.