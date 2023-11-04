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إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 10:07 مساء
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
مباراة إنتر وأتالانتا بالدوري الإيطالي السبت 4 نوفمبر 2023 (إكس)
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عزز فريق إنتر ميلان صدارته لجدول الدوري الإيطالي بفوزه على مضيفه أتالانتا 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

إنتر ميلان يتقدم بركلة جزاء
أنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدمًا 1-0، أحرزه هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني أضاف إنتر ميلان الهدف الثاني عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 57 قبل أن يقلص أتالانتا الفارق بهدف أحرزه جيانلوكا ساكاماكا في الدقيقة 61، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ورفع إنتر ميلان رصيده بهذا الفوز إلى 28 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق خمس نقاط أمام يوفنتوس.

وأصبح هذا الفوز هو التاسع لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها، في المقابل توقف رصيد أتالانتا عند 19 نقطة في المركز الخامس.

وباتت هذه الخسارة هي الرابعة لأتالانتا في الدوري الإيطالي هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراة.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق نابولي على مضيفه ساليرنيتانا 2-0. أنهى نابولي الشوط الأول متقدمًا 1-0، أحرزه جياكومو راسبادوري في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، أضاف نابولي الهدف الثاني عن طريق إليف إلماس في الدقيقة 82.

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ورفع نابولي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري الإيطالي، محققًا انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث.

في المقابل توقف رصيد ساليرنيتانا عند أربع نقاط في المركز الأخير، وكانت الخسارة هي السابعة للفريق في الدوري الإيطالي هذا الموسم مقابل التعادل في أربع مباريات، علمًا بأن الفريق لم يحقق أي انتصار في الدوري حتى الآن.

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