تعادل التحدي والأنوار في الجولة الثانية من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مباراة فريقي التحدي والأنوار التي أقيمت عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

التحدي يتقدم والأنوار يتعادل في «دورينا»

تقدم فريق التحدي بهدف أحرزه بوراوي في الدقيقة 12، قبل أن يدرك فريق الأنوار التعادل عن طريق عزو بنينا من متابعة لركلة جزاء تصدى لها حارس التحدي، لتنتهي المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا بالتعادل بهدف لكل فريق.

بهذا التعادل، ينجح فريق الأنوار في اقتناص أول نقطة له في الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث سبق له أن خسر أمام الأهلي بنغازي في الجولة الأولى من «دورينا» بهدف مقابل خمسة أهداف.

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أما فريق التحدي فقد ارتفع رصيده إلى نقطتين، حيث سبق له أن تعادل في الجولة الافتتاحية من «دورينا» أمام فريق المروج بهدف لمثله.