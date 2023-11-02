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بروسيا دورتموند يصطدم ببايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 03:02 مساء
بروسيا دورتموند يصطدم ببايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني
هاري كين خلال أحد تدريبات بايرن ميونخ (حساب بايرن ميونخ على فيسبوك)
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ستكون الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم مسرحا لمواجهة نارية بين الغريمين بروسيا دورتموند فريق بايرن ميونخ بعد غد السبت، في قمة مباريات الجولة.

مواجهة صعبة بين بايرن ميونخ ودورتموند
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين فقط خلف بايرن ليفركوزن المتصدر، فيما يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 21 نقطة، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.

ولن تكون المباراة سهلة على الفريقين لا سيما أن كليهما يتطلعان لتحقيق الفوز بهذه المباراة، خاصة أنهما حتى الآن لم يخسرا في أي لقاء بالدوري الألماني.

وسيلعب دورتموند المباراة على أرضه وبين جماهيره بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من قلب تأخره أمام آينتراخت فرانكفورت إلى تعادل 3-3 في مباراة ماراثونية بالدوري قبل أن يعبر عقبة هوفنهايم في كأس ألمانيا.

ويسعى دورتموند لاستغلال إقامة مباراته أمام بايرن ميونخ على ملعبه سيجنال إيدونا بارك لتحقيق الفوز، خاصة أن الفريق لم يخسر في آخر 20 مباراة أقيمت على أرضه بالدوري الألماني، حيث ترجع آخر خسارة للفريق على ملعبه في الجولة الثانية من الموسم الماضي عندما خسر أمام فيردر بريمن 2-3.

ومن بين العشرين مباراة التي لم يخسرها الفريق على أرضه، فاز دورتموند بـ17 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات.

وسيعول إدين ترزيتش، المدير الفني لدورتموند، على لاعبه جوليان براندت الذي سجل أربعة أهداف وصنع مثلها، فيما يفتقد الفريق «الأصفر» في هذا اللقاء لجهود مهدي لون وسيباستيان رودي وسيمون سيموني.

في المقابل، يدخل بايرن ميونخ المباراة بحثا عن العودة لطريق الانتصارات لا سيما أن الفريق ودع بطولة كأس ألمانيا عقب خسارته المفاجئة أمام ساربروكن 1-2 في الدور الثاني من البطولة.

وعلى الرغم من أن بايرن ميونخ كان قد فاز على دارمشتاد 8-0 في آخر مواجهاته في الدوري الألماني إلا أن خسارته أمام ساربروكن جعلت هناك مخاوف من عدم قدرة الفريق على الفوز على بوروسيا دورتموند.

ويرغب المدير الفني لبايرن ميونخ توماس توخيل في الفوز على دورتموند من أجل إثبات أن الخسارة التي تعرض لها الفريق مجرد كبوة، وأن الفريق قادر على العودة لطريق الانتصارات والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الألماني.

وسيعول توخيل في هذه المباراة على نجم الفريق وهدافه هاري كين، الذي يخوض مباراته الأولى أمام دورتموند. وسجل كين حتى الآن 14 هدفا في 13 مباراة خاضها مع بايرن ميونخ منذ انتقاله إليه في الصيف الماضي قادما من توتنهام.

وسيفتقد بايرن ميونخ لجهود دايوت أوباميكانو ورافاييل جويريرو للإصابة، فيما يغيب جوشوا كيميتش عن اللقاء بسبب الإيقاف.

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وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة، عندما يلتقي دارمشتاد مع بوخوم. وتستأنف مباريات هذه الجولة بعد غد السبت، حيث يلتقي فرايبورغ مع بروسيا مونشنغلادباخ وكولون مع أوغسبورغ، وماينز مع لايبزغ، وهوفنهايم مع باير ليفركوزن، ويونيون برلين مع آينتراخت فرانكفورت.

وتختتم مباريات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، حيث يلتقي فولفسبورغ مع فيردر بريمن وهايدنهايم مع شتوتغارت.

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