سيدات برشلونة أفضل فريق في عام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

تُوِّج فريق السيدات لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بجائز أفضل فريق في العالم لعام 2023، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

جاء ذلك خلال الحفل المقام في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور أبرز نجوم كرة القدم على مستوى العالم.

وحقق فريق برشلونة للسيدات لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكذلك كأس السوبر وكأس العالم للأندية خلال موسم 2023.

وعلى مستوى كرة القدم الرجال، تواجد ثلاثة لاعبين من برشلونة ضمن أفضل عشر لاعبين شباب بالعالم، حيث حل بيدري في المرتبة الثالثة، وغافي في المرتبة الخامسة، وبالدي سابعًا.