بيلينجهام يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2023

القاهرة - بوابة الوسط

توج الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني بجائزة «كوبا» لأفضل لاعب شاب في العالم 2023، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول سنويًا.



وتفوق بيلينجهام على 9 لاعبين آخرين هم: الإسباني أليخاندرو بالدي من برشلونة، والفرنسي إدواردو كامافينجا من ريال مدريد، والدنماركي راسموس هويلوند من مانشستر يونايتد، والإسباني بيدري من برشلونة، والهولندي تشافي سيمونز من لايبزيج، والألماني جمال موسيالا من بايرن ميونيخ، والإسباني جافي من برشلونة، والفرنسي إيلي واهي من لانس، والبرتغالي أنطونيو سيلفا من بنفيكا.

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وفي أول عام لإطلاقها عام 2018، فاز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب الفرنسي كيليان مبابي، وفي العام التالي تسلمها الهولندي ماتايس دي ليخت، وأحجبت في عام 2020 قبل أن يحصل عليها الإسباني بيدري في عام 2021 ومواطنه غافي في عام 2022.

بطاقة الإنجليزي جود بيلينجهام في سباق أفضل لاعب شاب، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (إكس)