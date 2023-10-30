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جيرو يقود عاصفة ميلان.. ونابولي المنقوص من أوسيمين يتعادل بصعوبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 03:50 مساء
جيرو يقود عاصفة ميلان.. ونابولي المنقوص من أوسيمين يتعادل بصعوبة
المخضرم أوليفييه جيرو يسجل برأسية متقنة في مرمى نابولي بالدوري الإيطالي، 29 أكتوبر 2023. (إنترنت)
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تألق الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو بعد أن وضع فريقه ميلان في المقدمة أمام مضيفه نابولي حامل اللقب 2-0، قبل أن يعود الأخير من بعيد ليدرك التعادل 2-2، ضمن المرحلة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا».

وبغياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين للإصابة لم يستفد نابولي من مؤازرة جماهيره كي يثأر من ميلان في أول مواجهة بين الفريقين منذ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حين فاز «روسونيري» ذهابا 1-0 وتعادل إيابا 1-1. لكن الفريق الجنوبي تمكن من إنقاذ نقطة، حسب «فرانس برس».

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وجد نابولي نفسه متخلفا في الدقيقة 24 برأسية جيرو بعد عرضية من الأميركي كريستيان بوليسيتش، ثم وبعد فشله في ترجمة فرصتين لماتيو بوليتانو والبرتغالي ماريو روي، تعقدت مهمة الفريق الجنوبي بتلقيه الهدف الثاني عبر رأسية أخرى من جيرو بعد عرضية من دافيدي كالابريا هذه المرة (31)، رافعا رصيده إلى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم.

بوليتانو يعيد نابولي إلى الحياة أمام ميلان
وعادت الحياة إلى نابولي في مستهل الشوط الثاني بفضل بوليتانو الذي قلص الفارق بعد مجهود فردي رائع حيث تلاعب بالهولندي تيجاني رايندرز ثم الفرنسي تيو هرنانديز قبل أن يسدد في شباك مواطن الأخير مايك مانيان (50).

واكتملت عودة فريق المدرب الفرنسي رودي غارسيا بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 63 من ركلة حرة رائعة لجاكومو راسبادوري، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى النهاية التي شهدت طرد البرازيلي ناتان بعد خطأ على الأرجنتيني لوكا روميرو (89)، ليكمل الفريق الجنوبي اللقاء بعشرة لاعبين.

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