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تفاصيل حفل الكرة الذهبية بتوقيت ليبيا.. وميسي وهالاند في صدارة المشهد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 03:14 مساء
تفاصيل حفل الكرة الذهبية بتوقيت ليبيا.. وميسي وهالاند في صدارة المشهد
الكرة الذهبية بين أبرز نجوم العالم في كرة القدم ميسي وهالاند. (أرشيفية : الإنترنت)
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تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، مراسم حفل الكرة الذهبية على مسرح «دو شاتليه» الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم خلال العام الجاري 2023، والمقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة.

يبدأ استقبال نجوم كرة القدم العالمية على السجادة الحمراء للحفل في تمام السابعة والنصف مساء، ويشهد حفل الكرة الذهبية، تسليم جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري 2023، بالإضافة إلى أفضل لاعبة بجانب جائزتي ياشين لأفضل حارس مرمى، وأيضا جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد في العالم.

جائزة مولر لصاحب أكبر عدد من الأهداف
أيضا يجرى إعلان الفائز بجائزة جيرد مولر التي تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل، بالإضافة إلى جائزة سقراط والتي يجرى منحها للاعبين أسهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم.

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30 لاعبا في قائمة المرشحين للكرة الذهبية
تضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري 2023، 30 لاعبا يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي والذي يعد الأبرز لحصد الجائزة للمرة الثامنة في التاريخ، وإيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

صلاح يوجد في القائمة للمرة الخامسة على التوالي
كما يوجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة أفضل 30 لاعبا في جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي، ليكتب «الفرعون» إنجازا تاريخيا كبيرا.

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