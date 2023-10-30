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رشق حافلة ليون بالحجارة وإصابة المدرب غروسو يسفران عن إلغاء مواجهة مارسليا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 10:11 صباحا
رشق حافلة ليون بالحجارة وإصابة المدرب غروسو يسفران عن إلغاء مواجهة مارسليا
تعرض حافلة أولمبيك ليون لرشق باحجارة في مرسيليا، 29 أكتوبر 2023. (فرانس برس)
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تقرر إلغاء المواجهة بين أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أمس الأحد، بعدما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة في طريقها لملعب فيلودروم، ما تسبب في إصابة المدرب فابيو غروسو بجروح في الوجه وفروة الرأس.

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وأُلغيت المواجهة المثيرة بين مرسيليا وليون، وطلب المنظمون من الجماهير مغادرة الملعب بهدوء، فيما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن الحكم فرانسوا ليتكسييه قوله «بعد إصابة عناصر ليون وآخذين في الاعتبار رأي النادي، الذي لم يرغب في بدء المباراة، والبروتوكول المعمول به، تقرر عدم إقامة المباراة»، حسب «فرانس برس».

لقطات تبرز الأضرار التي لحقت بنوافذ الحافلة
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام فرنسية وإيطالية الأضرار التي لحقت بنوافذ الحافلة ومساعدين اثنين يرشدان المدرب فابيو غروسو إلى داخل الاستاد. وكان المدرب يغطي وجهه بيديه الملطختين بالدماء.

وتعرض غروسو لجروح في الوجه وفروة الرأس. وقال جون تيكستور رئيس ليون لمنصة «برايم فيديو»: «لا يمكنه إجراء محادثة. هناك شظايا من الزجاج في وجهه. أنا غاضب جدا جدا، كان لاعبونا ومدربنا مستعدين للمواجهة والجماهير أرادت أن تشاهد المباراة».

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