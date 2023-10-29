نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم نابولي فريق ميلان، اليوم الأحد في تمام الـ9:45 مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من سباق الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.

تجرى القمة على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، ويملك ميلان 21 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي، جمعها من 9 مباريات، ليأتي وصيفا فى ترتيب الدوري الإيطالي. بينما يحتل نابولي المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الصدارة، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة.

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ويأمل ميلان استعادة نغمة الانتصارات، بعدما سقط أخيرا أمام يوفنتوس بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة التاسعة. بينما يدخل نابولى المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق أخيرا فوزا صعبا بهدف على نظيره الألماني يونيون برلين، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.