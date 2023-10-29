الأهلي المصري يحل ضيفا ثقيلا على صن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

يحل الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم الأحد في تمام الثالثة بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة الدوري الأفريقي.

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المباراة تعد من القمم داخل القارة السمراء، لما تشهده مواجهات الفريقين من ندية وإثارة في النتائج، فضلا عن كونهما من أكبر الفرق فى القارة، حيث يعد الأهلي صاحب تاريخ حافل وبطولات عديدة، وصن داونز بطل جنوب أفريقيا فى آخر عشرة أعوام، وصاحب الإمكانات الفردية والمهارية العالية.

وستقام المواجهة على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» فى بريتوريا، وتعد الخامسة عشرة بين الأهلي وصن داونز، فاز فيها بطل مصر خمس مرات، وخسر فى أربع مناسبات. بيد أن الفريق الجنوب أفريقي لم يخسر على أرضه أمام الأهلي.