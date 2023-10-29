«أولد ترافورد» يستضيف قمة نارية جديدة بين يونايتد والسيتي.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل مانشستر يونايتد غريمه مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في تمام الخامسة والنصف بتوقيت ليبيا، في قمة مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الـ«بريميرليغ» على ملعب الأحلام «أولد ترافورد».

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واجه يونايتد والسيتي بعضهما 187 مرة، فاز منها «الشياطين الحمر» 77 مباراة، و«السماوي» 57، وتعادلا في 53. وخاض الفريقان معا 168 مواجهة في الدوري الإنجليزي، حقق يونايتد الفوز في 66 منها، بينما فاز السيتي 50، وحسم التعادل 52 مواجهة، حسب وكالة «رويترز».

مانشستر سيتي يحتل وصافة الدوري الإنجليزي

ويحتل السيتي وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، وبفارق خمس نقاط كاملة عن المتصدر توتنهام، مع مباراة أقل، بينما يوجد يونايتد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، وبفارق خمس نقاط كاملة عن ليفربول صاحب المركز الرابع في الترتيب.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد، متسلحاً بالأرض والجمهور، إلى الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث، للاقتراب كثيراً من المربع الذهبي، ومزاحمة الأربعة الكبار في المنافسة الشرسة على لقب الـ«بريميرليغ».