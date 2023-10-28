نتائج مبهرة لأبطال القوة البدنية في ختام البطولة الأفريقية بالجزائر (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

حققت البعثة الليبية المشاركة في البطولة الأفريقية للقوة البدنية التي تستضيفها الجزائر نتائج مبهرة في اليوم الختامي للبطولة بحصول عدد كبير من الأبطال الليبيين على ميداليات ذهبية وفضية، بينما حرمت الإصابة البعثة الليبية من ميدالية ذهبية كانت في متناول البطل عبدالله هاجر الذي لم يتمكن من خوض منافسات اليوم الأخير بسبب الإصابة.

أبطال ليبيا سيطروا على الذهب والفضة

وتمكن البطل سعيد الحاسي من الفوز بالميدالية الذهبية لوزن 120 كجم مفتوح، كما حصد البطل عبدالرحمن موسى ذهبية وزن فوق 120 كجم مفتوح.

وفي منافسات الأساتذة وبعد توقف عن خوض المنافسات، عاد البطل الليبي الدولي طارق مخلوف ليحرز الميدالية الفضية في وزن فوق 120 كجم أساتذة 1، وفاز البطل عبدالله المغربي بذهبية وزن 105 كجم أساتذة 3، وفاز عبدالله بوبدبوس وخالد بوحمادة بفضية وزني 93 و105 كجم أساتذة 1.

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أما في منافسات الناشئين فقد تمكن البطل محمد الزوي من إحراز الميدالية الذهبية لوزن 120 كجم.

عبدالرحمن موسى على منصة التتويج في البطولة الأفريقية للقوة البدنية بالجزائر السبت 28 أكتوبر 2023 (حساب الاتحاد الليبي للقوة البدنية على فيسبوك)

عبدالله هاجر خلال منافسات البطولة الأفريقية للقوة البدنية (حساب الاتحاد الليبي للقوة البدنية على فيسبوك)

محمد الزوي على منصة التتويج في البطولة الأفريقية للقوة البدنية بالجزائر السبت 28 أكتوبر 2023 (حساب الاتحاد الليبي للقوة البدنية على فيسبوك)

سعيد الحاسي على منصة التتويج في البطولة الأفريقية للقوة البدنية بالجزائر السبت 28 أكتوبر 2023 (حساب الاتحاد الليبي للقوة البدنية على فيسبوك)