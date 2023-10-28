تشيلسي يسقط في فخ برينتفورد بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

واصل فريق تشيلسي نتائجه المتذبذبة بخسارته أمام ضيفه برينتفورد بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

شوط سلبي بين تشيلسي وبرينتفورد

فشل الفريقان في استغلال جميع الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق برينتفورد من تسجيل هدف التقدم عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة 58، ثم أضاف بريان مبيومو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

- آرسنال يخطف التعادل مع تشيلسي بـ«ريمونتادا» مثيرة في الدوري الإنجليزي

- شركة أميركية ترعى قميص تشيلسي

بهذه الخسارة توقف رصيد تشيلسي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل رفع برينتفورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، محققًا انتصاره الثاني على التوالي، والثالث بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات، والتعادل في أربعة.