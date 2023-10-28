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التشكيل الأقرب لـ«كلاسيكو الأرض» بين برشلونة وريال مدريد في «الليغا».. السبت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 12:37 مساء
التشكيل الأقرب لـ«كلاسيكو الأرض» بين برشلونة وريال مدريد في «الليغا».. السبت
مواجهة سابقة بين ريال مدريد وبرشلونة في «الليغا». (أرشيفية : الإنترنت)
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تجرى مواجهة جديدة بين برشلونة وريال مدريد في تمام الرابعة والربع مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» لموسم 2023-2024.

وستجرى المواجهة، المعروفة باسم «كلاسيكو الأرض»، على ملعب مونتغويك الأولمبي، معقل النادي الكتالوني. وعلى الرغم من ذلك، يسعى ريال مدريد للعودة لصدارة «الليغا» من أرض النادي الكتالوني، بعد فوز فريق جيرونا، أمس الجمعة، وتصدره الترتيب موتا، وتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة.

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يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب «الليغا» برصيد 25 نقطة، بينما يحل برشلونة خلفه في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

وقد استعاد المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عددا من اللاعبين المصابين، وسيدفع بالنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في خط هجوم الفريق، بينما سيغير المدرب الإسباني دور جواو كانسيلو في التشكيل، حيث سيدفع به في وسط الملعب، لإيقاف خطورة الإنجليزي جود بيلينغهام، وسيعتمد على الأورغوياني رونالد أراوخو في مركز الظهير الأيمن من أجل إيقاف سرعة البرازيلي فينيسيوس جونيور، حسب موقع «يلا كورة».

التشكيل الأقرب لبرشلونة
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغين. خط الدفاع: رونالدو أراوخو، وأندرياس كريستنسن، وإينيغو مارتينيز، وأليخاندرو بالدي. خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، وغافي، وجواو كانسيلو. خط الهجوم: فيرمين لوبيز، وجواو فيليكس، وروبرت ليفاندوفسكي.

ثنائي هجومي واعتماد على الوسط
على الجهة الأخرى، لن يحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، مفاجآت في تشكيله بمواجهة الكلاسيكو، حيث سيعتمد على الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو في خط هجوم الفريق، ولن يدفع بخوسيلو كمهاجم صريح.

كما لن يشرك أنشيلوتي الثنائي المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس، وسيعتمد على اللاعبين الشباب في خط الوسط، الذي سيتكون من أربعة لاعبين.

التشكيل الأقرب لريال مدريد
حراسة المرمى: كيبا أريزابالاغا. خط الدفاع: داني كارفاخال، وأنطونيو روديغير، وديفيد ألابا، وفيرلاند ميندي. خط الوسط: فيدي فالفيردي، وأوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينغا، وجود بيلينغهام. خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ورودريغو.

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