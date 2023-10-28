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جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 09:04 صباحا
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
- مباراة جيرونا وسيلتا فيغو في افتتاح الأسبوع الحادي عشر للدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، 27 أكتوبر 2023. (إنترنت)
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تصدر نادي جيرونا الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» بعد فوزه في الأنفاس الأخيرة بالمباراة التي خاضها، الجمعة، أمام ضيفه سيلتا فيغو في افتتاح الأسبوع الحادي عشر، حيث كان الفريق بحاجة إلى نقطة واحد ليعتلي صدارة الترتيب.

ونجح جيرونا في مهمته بالتربع على الصدارة، ليؤكد أنه مفاجأة الموسم الحالي، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة من أصل 11 مباراة.

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يأتي تصدر جيرونا «الليغا» قبل 24 ساعة من مباراة القمة بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

يانخيل إيريرا يسجل الهدف الوحيد لجيرونا
وسجل لاعب جيرونا يانخيل إيريرا هدفا في الوقت القاتل، محققا لفريقه إنجازا كبيرا، حيث أطلق تسديدة منخفضة متقنة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، ليمنح جيرونا نقاط المباراة الثلاث، حسب وكالة «فرانس برس».

بذلك ارتفع رصيد مفاجأة الموسم إلى 28 نقطة من 11 مباراة، بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد، ثاني الترتيب، الذي سيحل ضيفا على برشلونة، ثالث الترتيب، اليوم السبت.

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