المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام صربيا ببطولة العالم لكرة القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فقد المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة نتيجة مباراته أمام منتخب صربيا بأربعة أهداف مقابل خمسة، وذلك في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في إماراة رأس الخيمة الإماراتية.

المنتخب الوطني ينافس في المجموعة الثامنة

وينافس المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات: البرتغال وصربيا والمجر.

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وقد جرى تقسيم المنتخبات الـ32 المشاركة في هذه البطولة، التي ستستمر من 26 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل، إلى ثماني مجموعات.