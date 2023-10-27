الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي مارسيلو

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض البطل الليبي سعد الفلاح نزالا مهما وقويا أمام منافسه الإيطالي موتشو مارسيلو في العاشرة من مساء اليوم الجمعة بالعاصمة الإيطالية (روما).

الفلاح مرشح للتأهل لأولمبياد باريس 2024

يعد البطل الليبي سعد الفلاح من الملاكمين البارزين، ويعول عليه اتحاد الملاكمة في التصفيات المقبلة من أجل التأهل إلي أولمبياد باريس 2024.

واستعدادا لنزال الليلة، دخل الفلاح معسكرا مغلقا في إيطاليا تحت إشراف مدربه الإيطالي جوسمينو.

وحقق البطل سعد الفلاح الفوز فى آخر مبارياته الاحترافية على الفرنسي جيرالد، وذلك في النزال الذى أقيم بينهما بالعاصمة الإيطالية في 24 يونيو الماضي.

- الليبي سعد الفلاح يجهز لمنازلة الإيطالى مارسيلو في روما

- عبر قناة الوسط.. لحظة فوز الملاكم سعد الفلاح بالضربة القاضية ضد الفرنسي كيفين جيرارد

وقد سطَّر الفلاح اسمه بحروف من نور، بعد أن حقق إنجازاً جديداً له في مسيرته الرياضية عن جدارة واستحقاق بالفوز على الملاكم التركي علي مورات على أرضه ووسط جماهيره في أولى مبارياته الاحترافية بعالم الملاكمة في أوروبا.