15 لاعبا يمثلون ليبيا في بطولة أفريقيا للقوة البدنية بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت بالجزائر بطولة أفريقيا للقوة البدنية بمشاركة ثماني دول هي: ليبيا وتونس والكاميرون وجنوب أفريقيا والجزائر وكوت ديفوار وكاب فيردي ومصر.

تشكيل البعثة الليبية للقوة البدنية

يمثل البعثة الليبية للقوة البدنية خمسة عشر لاعبا هم: محمد الشمراني وزن 83 كيلوغراما فئة (تحت الناشئين)، وعبدالعزيز القناشي وزن 74 كيلوغراما (ناشئين)، ومحمد الزوي وزن 120 كيلوغراما (ناشئين)، وطه الصابري وزن 74 كيلوغراما (ناشئين)، وسعيد الحاسي وزن 120 كيلوغراما (ناشئين)، وعبدالله بودبوس وزن 93 كيلوغراما (ناشئين)، وعلي الغرياني (تحت الناشئين)، وأحمد الورفلي وزن 120 كيلوغراما (أساتذة 2)، وخالد بوخماده وزن 105 كيلوغرامات (أساتذة 1)، وعبدالله المغربي وزن 105 كيلوغرامات (أساتذة 3)، ونورالدين دعبس وزن 120 كيلوغراما (مفتوح)، ومحمد الهمالي وزن 59 كيلوغراما (مفتوح)، وناجي الوراد وزن 66 كيلوغراما مفتوح، وعبدالرحمن موسي وزن 120 كيلوغراما (مفتوح)، وعبدالله هاجر وزن 105 كيلوغرامات (مفتوح).

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يترأس الوفد الليبي منير الشويهدي رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية، ويضم المدرب طارق مخلوف والإداريين أكرم البوعيشى وحسن الشويهدى.