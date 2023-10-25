رئيس «فيا»: هدفي مصلحة «فورمولا – 1» وأعداء النجاح يحاولون تدميري

القاهرة - بوابة الوسط

قال الإماراتي محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» إن من سماهم بأعداء النجاح أرادوا تدميره بسبب تأييده مقترح رفع عدد الفرق المشاركة في بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا – 1».

جنرال موتورز تريد دخول «فورمولا – 1»

وكشف بن سليم في تصريحات نقلتها جريدة «الخليج» الإماراتية عن صحف بريطانية عن محاربته بسبب تأييده فكرة دخول فريق سائق «فورمولا – 1» السابق الأميركي مايكل أندريتي والتابع لشركة جنرال موتورز، المنافسة في بطولة العالم لفورمولا - 1 بدءًا من موسم 2026.

ويواجه محمد بن سليم تعنتًا من جانب شركة «ليبرتي ميديا» الأميركية المالكة لحقوق بطولة العالم لسباقات «فورمولا – 1» التي يجب عليها أن ترفع الجوائز المالية مستقبلًا وقال: «هاجموني وحاولوا كسر إرادتي فقط لأنني عبرت عن اهتمامي بالمقترح».

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: «لدينا عقد يسمح بمشاركة 12 فريقًا، لا تنسوا هذا. سألت نفسي ما الذي فعلته كي أتلقى كل هذه الإساءة؟.. كيف يمكن رفض شركة مثل جنرال موتورز؟. أنا متفائل بأن شركة ليبرتي لن ترفض المقترح لأنه جيد للأعمال ولرياضة السيارات، وإن كان هناك فريق آخر يمكن الاعتماد عليه ويستحق المشاركة سأعبر عن اهتمامي به أيضًا. لقد تم انتخابي لرعاية مصلحة هذه الرياضة، لا شيء يدخل في جيبي ولا يوجد

حملة أسهم ولا يوجد مجلس مديرين لأشاركهم الأرباح. مهمتي تختلف عن مهامهم».

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من ناحية أخرى رفع الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» الغرامات الموقعة على السائقين من 250 ألف يورو إلى مليون يورو، وهو أول رفع للغرامات منذ 12 عامًا وقال محمد بن سليم: «اللوائح القديمة تنتمي لعصر الديناصورات، الاتحاد الدولي للسيارات لا يريد المليون يورو، بل يريد من السائقين الالتزام بلوائح «فورمولا – 1» وتتفادى خرقها».