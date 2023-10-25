باريس سان جيرمان يستقبل ميلان في قمة نارية ضمن 8 مواجهات بدوري أبطال أوروبا.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

تختتم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، بـ8 مواجهات من العيار الثقيل، تتصدرها القمة النارية في المجموعة السادسة، وتجمع باريس سان جيرمان وضيفه متصدر الدوري الإيطالي ميلان على ملعب حديقة الأمراء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

صراع بين أتلتيكو مدريد ولاتسيو وفينورد

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها، يستضيف نيوكاسل في سانت جيمس بارك بنفس التوقيت نظيره بروسيا دورتموند في مباراة لا بديل فيها للفريق الألماني عن تحقيق نتيجة إيجابية، بينما في المجموعة الخامسة، يتواصل الصراع بين أتلتيكو مدريد ولاتسيو، وفينورد على بطاقتي المجموعة، بينما يبحث سلتيك عن الانتصار الأول لإنعاش آماله، ويحل لاتسيو ضيفًا على فينورد فيما يستضيف سلتيك في إسكتلندا أتليتكو مدريد.

- مانشستر يونايتد ينعش حظوظه في دوري الأبطال على حساب كوبنهاغن الدانماركي

مانشستر سيتي ضيفًا على بويز السويسري

أما في المجموعة السابعة فيحل مانشستر سيتي ضيفًا على يانغ بويز السويسري، بينما تجمع المباراة الثانية بين سرفينا زفيردا الصربي ولايبزيغ الألماني على أرض ملعب الأخير.