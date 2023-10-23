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إنتر يعول على تفاهم الثنائي «تورام ولاوتارو» قبل استئناف دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 11:25 صباحا
إنتر يعول على تفاهم الثنائي «تورام ولاوتارو» قبل استئناف دوري الأبطال
- الثنائي الفرنسي ماركوس تورام والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس خلال مباراة فريقهما إنتر أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، 3 سبتمبر 2023. (فرانس برس)
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فرض الوافد الجديد الفرنسي ماركوس تورام واقعا مختلفا في شراكته الموفقة مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس، ليكونا ثنائيا مميزا داخل إنتر ميلان الإيطالي، ونجح في تعويض رحيل الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو والبوسني إدين دجيكو عن الفريق هذا الصيف.

ورحل لوكاكو ودجيكو بعدما لعبا دورا رئيسيا في قيادة إنتر إلى نهائي دوري الأبطال، لذا اعتقد كثر أن إنتر سيعاني كثيرا هذا الموسم لإيجاد طريقه إلى الشباك، حسب «فرانس برس».

- يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز في عقر دار ميلان

وفي المباراتين الأوليين لفريق المدرب سيموني إنزاغي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وجد كل من اللاعبين طريقه إلى الشباك في التعادل مع ريال سوسييداد الإسباني 1-1 والفوز على بنفيكا البرتغالي 1-0.

جمهور إنتر يأمل في تواصل الشراكة بين تورام ولاوتارو
ويأمل جمهور «نيراتسوري» أن تواصل هذه الشراكة بدايتها الناجحة من خلال الفوز على ريد بول سالزبورغ النمساوي، الثلاثاء، على ملعب «سان سيرو» في الجولة الثالثة.

وكان اللاعبان على موعد مع الشباك السبت في الفوز على تورينو 3-0 في الدوري المحلي، ليرفعا رصيدهما المشترك من الأهداف إلى 16 في جميع المسابقات حتى الآن، مع حصة الأسد للاوتارو الذي سجل 12 هدفا في 11 مباراة.

ولعب الأرجنتيني والفرنسي دورا في جعل إنتر الفريق الأكثر تهديفا منذ بداية الدوري، بعدما سجل رجال إنزاغي 24 هدفا في تسع مباريات، ما أسهم في تربعهم على صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام جارهم اللدود ميلان واثنتين أمام غريمهم يوفنتوس الثالث.

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