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يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز في عقر دار ميلان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 08:03 صباحا
يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز في عقر دار ميلان
مباراة يوفنتوس أمام ميلان في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، 22 أكتوبر 2023. (إنترنت) .
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حسم يوفنتوس قمة مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الأحد، بفوزه الصعب على ميلان 1-0 المنقوص عدديا منذ الدقيقة 40، واقترب من إنتر المتصدر.

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وفشل ميلان الذي مُني بخسارته الثانية هذا الموسم في الاستئثار بالصدارة واكتفى مرغما بالمركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن جاره اللدود إنتر الفائز على تورينو بثلاثية نظيفة، السبت، حسب «فرانس برس».

يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث
فيما قلّص يوفنتوس الذي حافظ على مركزه الثالث الفارق إلى نقطتين مع «نيراتسوري»، وبات برصيد 20 نقطة، كما فشل ميلان في التحضر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي في رحلة محفوفة بالمخاطر لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أيام.

وانهى يوفنتوس لغريمه سلسلة من أربعة انتصارات متتالية في الدوري وتعادلين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث لم تهتز شباكه سوى مرة واحدة في ست مباريات، بعدما نفض ميلان غبار خسارته في ديربي مادونينا أمام جاره إنتر 1-5 في المرحلة الرابعة.

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