كسر في اليد يبعد غوريتسكا عن بايرن ميونخ

القاهرة - بوابة الوسط

تأكد غياب ليون غوريتسكا لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الأخيرة، عن صفوف الفريق البافاري لعدة مباريات جراء تعرضه لكسر في يده عقب المباراة التي فاز بها فريقه على ماينتس في الدوري الألماني.

جراحة في يد غوريتسكا

وأصيب غوريتسكا الذي اختتم ثلاثية فريقه أمام مضيفه ماينتس 3-1، بكسر في عظمة يده وخضع لعملية جراحية صباح اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وتسببت تلك الإصابة في عدم سفر غوريتسكا مع بايرن ميونخ إلى تركيا لمواجهة غلطة سراي بعد غد الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، كما لن يشارك في مباراة السبت المقبل على أرض النادي البافاري أمام دارمشتات في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني.

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تأتي إصابة غوريتسكا في وقت صعب بالنسبة لبايرن ميونخ هذا الموسم الذي يفتقد للعديد من كوادره، أبرزهم حارس المرمى قائد الفريق مانويل نوير الغائب منذ عشرة أشهر بسبب كسر في ساقه أثناء التزلج، وسيرج غنابري الذي يعاني من كسر في الذراع، والمغربي نصير مزراوي، والبرتغالي رافاييل غيريرو والفرنسي دايو أوباميكانو بسبب مشكلات عضلية.