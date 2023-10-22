دورة طوكيو: الأميركي شيلتون يحرز أول لقب في مسيرته لكرة المضرب

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز النجم الأميركي الصاعد بن شيلتون المصنف 19 عالميا أول لقب له في مسيرته، اليوم الأحد، عندما ظفر بدورة طوكيو لكرة المضرب بفوزه على الروسي أصلان كاراتسيف 7-5 و6-1 في المباراة النهائية.

وكانت المواجهة متوازنة حتى التعادل 5-5 في المجموعة الأولى، عندما تمكّن الأميركي البالغ من العمر 21 عاماً من كسر إرسال خصمه للمرة الأولى.

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وفقد الروسي سيطرته في المجموعة الثانية وراكم أخطاء مزدوجة، ليظفر الأميركي بالمجموعة والمباراة واللقب.

وسبق لشيلتون أن بلغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر الماضي وخسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوج باللقب، ثم ربع نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف قبل نحو عشرة أيام.