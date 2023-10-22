كريستيانو يعيد الحلول للنصر من جديد في الدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى سكة الانتصارات والارتقاء إلى المركز الثالث بتسجيله هدف الفوز وقلب الطاولة على ضيفه ضمك 2-1 السبت على ملعب الأول بارك في الرياض في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم ضمك في الشوط الأول بهدف الكاميروني جورج كيفن نكودو (45+2)، ورد النصر في الثاني بهدفي البرازيلي أندرسون تاليسكا (52) ورونالدو (56)، حسب «فرانس برس».

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وعوض النصر تعثره أمام أبها 2-2 في المرحلة الماضية عندما توقفت انتصاراته المتتالية عند ستة، فرفع رصيده إلى 22 نقطة وصعد إلى المركز الثالث مستغلا تعثر الاتحاد حامل اللقب أمام مضيفه التعاون الثاني 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، بينما تجمد رصيد ضمك عند عشر نقاط في المركز العاشر.

وعلى الرغم من سيطرة النصر على وسط الملعب وامتلاكه للكرة، إلا أن ضمك كاد أن يخطف الأسبقية عندما كسر الغامبي أسان سيساي مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى لكنه لعب الكرة سهلة في أحضان راغد النجار (17).