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مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 01:24 مساء
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
- مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، 21 أكتوبر 2023. (فرانس برس)
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استعاد كيليان مبابي شهيته التهديفية وقاد فريقه باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى مواصلة الصحوة بالفوز على ضيفه ستراسبورغ 3-0 السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

على ملعب بارك دي برانس، فك مبابي النحس الذي لازمه في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري وهز الشباك مفتتحا التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يمرر كرة حاسمة ترجمها الإسباني كارلوس سولر إلى هدف ثان في الدقيقة 31، قبل أن يسجل الإسباني الآخر فابيان رويس الهدف الثالث في الدقيقة 77، حسب «فرانس برس».

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وسار مبابي الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين في الدوري برصيد ثمانية أهداف، على النهج ذاته مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية، عندما سجل هدفي الفوز والتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا 2024 في مرمى هولندا 2-1، ثم عاد إلى التألق في ودية الفوز على اسكتلندا 4-1، بتسجيله هدفا من ركلة جزاء مع تمريره كرة حاسمة.

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