  • Alwasat News
Atwasat

ليفركوزن يستعيد الصدارة من بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 01:22 مساء
ليفركوزن يستعيد الصدارة من بروسيا دورتموند في الدوري الألماني
- أصبح لاعب شتوتغارت الغيني سيرهو غيراسي ثاني لاعب هذا القرن في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يسجل 14 هدفًا في أول ثماني مباريات، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2014-2015. (فرانس برس)
alwasat radio

استعاد باير ليفركوزن صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعد يوم واحد من الصدارة لصالح بروسيا دورتموند، وذلك إثر تغلبه على مضيفه فولفسبورغ 2-1 السبت في المرحلة الثامنة.

وسجّل هدفي ليفركوزن كل من الهولندي جيريمي فرمبونغ (13) والإسباني أليكس غريمالدو (62)، فيما سجل الفرنسي ماكسانس لاكروا (41) الهدف الوحيد لأصحاب الأرض، حسب «فرانس برس».

رئيس نادٍ ألماني يعتدي جسديًا على حكم ومساعده
الاتحاد الألماني يتوقع عجزا بقيمة 15 مليون يورو

على ملعب فولكسفاغن أرينا، أظهر ليفركوزن مجددا علو كعبه هذا الموسم، وعاد بفوز ثمين أمام منافس عنيد على أرضه لم يخسر أي مباراة بيتية قبل هذا اللقاء.

وحقّق ليفركوزن فوزه السابع هذا الموسم من أصل ثماني مباريات، من دون أن يتلقى بعد أية خسارة والرابع تواليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية

بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة ...
رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية

رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية
محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة ...
شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز

شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟

شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟
النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)

النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)
«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد

«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد
كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة

كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة
غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم

غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم
منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة

منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية
رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية
آرسنال يخطف التعادل مع تشيلسي بـ«ريمونتادا» مثيرة في الدوري الإنجليزي
آرسنال يخطف التعادل مع تشيلسي بـ«ريمونتادا» مثيرة في الدوري ...
فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»
فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا ...
ليفركوزن يستعيد الصدارة من بروسيا دورتموند في الدوري الألماني
ليفركوزن يستعيد الصدارة من بروسيا دورتموند في الدوري الألماني
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»...
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في متناول المنتخبات العربية
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في ......
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب ......
المزيد
دورة طوكيو: الأميركي شيلتون يحرز أول لقب في مسيرته لكرة المضرب
دورة طوكيو: الأميركي شيلتون يحرز أول لقب في مسيرته لكرة ......
نابولي يتخطى فيرونا في الدوري الإيطالي بعد خسارتين متتاليتين على أرضه
نابولي يتخطى فيرونا في الدوري الإيطالي بعد خسارتين متتاليتين......
كريستيانو يعيد الحلول للنصر من جديد في الدوري السعودي
كريستيانو يعيد الحلول للنصر من جديد في الدوري السعودي...
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري ......
ليفركوزن يستعيد الصدارة من بروسيا دورتموند في الدوري الألماني
ليفركوزن يستعيد الصدارة من بروسيا دورتموند في الدوري ......
المزيد