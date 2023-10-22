ليفركوزن يستعيد الصدارة من بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد باير ليفركوزن صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعد يوم واحد من الصدارة لصالح بروسيا دورتموند، وذلك إثر تغلبه على مضيفه فولفسبورغ 2-1 السبت في المرحلة الثامنة.

وسجّل هدفي ليفركوزن كل من الهولندي جيريمي فرمبونغ (13) والإسباني أليكس غريمالدو (62)، فيما سجل الفرنسي ماكسانس لاكروا (41) الهدف الوحيد لأصحاب الأرض، حسب «فرانس برس».

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على ملعب فولكسفاغن أرينا، أظهر ليفركوزن مجددا علو كعبه هذا الموسم، وعاد بفوز ثمين أمام منافس عنيد على أرضه لم يخسر أي مباراة بيتية قبل هذا اللقاء.

وحقّق ليفركوزن فوزه السابع هذا الموسم من أصل ثماني مباريات، من دون أن يتلقى بعد أية خسارة والرابع تواليا.