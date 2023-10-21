لوكلير ينطلق من المركز الأول وفيرستابن سادسًا في تجارب جائزة الولايات المتحدة الكبرى لسباق السيارات

القاهرة - بوابة الوسط

سينطلق سائق فيراري شارل لوكلير للمرة الثالثة هذا الموسم من المركز الأول، فيما اكتفى بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) بالمركز السادس، الجمعة، في تجارب جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة 18 من بطولة العالم لـ«فورمولا 1».

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وفي ظل درجة حرارة مرتفعة بلغت 35 مئوية في الهواء و40 على الحلبة، فرض ابن إمارة موناكو سيطرته مسجّلًا 1:34.723 ثانية، متفوقًا بفارق 13% من الثانية عن البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، فيما حل البريطاني الآخر، بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون (مرسيدس) في المركز الثالث، حسب «فرانس برس».

وحلّت السيارة الثانية لفيراري مع الإسباني كارلوس ساينس في المركز الرابع، أمام البريطاني جورج راسل (مرسيدس)، فيما أنهت أسرع لفة لفيرستابن والتي كانت كفيلة بتصدره الترتيب، بسبب تجاوزه حدود المسار عند المنعطف الرقم 19.

وستكون المرة 21 التي ينطلق فيها لوكلير من المركز الأول، إذ يأمل في تأخير الفوز الخمسين لفيرستابن، الذي ضمن قبل جولتين في قطر لقب بطولة العالم للمرة الثالثة تواليًا.