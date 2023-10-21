نجم ووريرز «إيغودالا» يعلن اعتزاله دوري السلة الأميركي لأسباب عائلية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن لاعب غولدن ستايت ووريرز في دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفين، أندريه إيغودالا، اعتزاله اللعب بعد مسيرة دامت 19 عامًا أحرز خلالها اللقب أربع مرات.

وصرّح إيغودالا، 39 عامًا، عن قراره بالاعتزال في مقابلة مع موقع «لاندسكيب» المملوك من قبل شبكة «إي أس بي أن» موضحًا أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلته، حسب «فرانس برس».

- مايكل جوردان سيتبرع بـ10 ملايين دولار لمساعدة الأطفال

- بيع حذاء انتعله مايكل جوردان بـ1.5 مليون دولار

إيغودالا: هذا هو الوقت المناسب

وقال اللاعب «هذا هو الوقت المناسب، بدأ الوقت يصبح محدودًا بالنسبة لي ولم أرغب في وضع أي شيء جانبًا، أنت تريد أن تلعب على مستوى عالٍ. ولكن العائلة تتطلب الكثير. ابني يبلغ من العمر 16 عامًا ولدي ايضًا فتاتان. لذلك، أتطلع إلى رؤيتهما يكبران في تلك السنوات المهمة».

فاز إيغودالا مع ووريرز بلقب الدوري خلال الفترة الذهبية التي عاشها النادي في أعوام 2015، 2017، 2018 و2022.