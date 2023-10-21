دورتموند يواصل انتصاراته ويرتقي إلى الصدارة موقتًا في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

ارتقى بروسيا دورتموند إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم موقتًا بعدما حقّق فوزه الخامس تواليًا على حساب ضيفه فيردر بريمن 1-0 في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة، الجمعة.

سجّل هدف الفوز يوليان براندت (67) ليرفع دورتموند رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الثاني ونقطتين عن شتوتغارت الثالث اللذين يواجهان اختبارين حذرين أمام فولفسبورغ وأونيون برلين تواليًا، السبت، حسب «فرانس برس».

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كما يبقى بايرن ميونيخ حامل اللقب (17 نقطة) على مقربة وسيكون في مواجهة مضيفه ماينتس صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير.

وهذا الفوز الخامس تواليًا لفريق المدرب إدين ترزيتش الذي لم يخسر بعد هذا الموسم (6 انتصارات وتعادلان) ليواصل دورتموند صعوده الإيجابي بعدما كان استهل الموسم بتعادلين في أول 3 مراحل.