استمرار غياب لوك شو يربك مانشستر يونايتد.. وأمرابط يظهر في الصور

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن غياب الظهير الأيسر الدولي لوك شو سيستمر حتى منتصف نوفمبر، على أن يعود إلى الملاعب بعد نافذة المباريات الدولية.

ويعاني شو من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في 19 أغسطس وغاب حتى الآن عن تسع مباريات لفريقه في مختلف المسابقات بالإضافة إلى أربع مباريات دولية في صفوف منتخب إنجلترا، حسب «فرانس برس».

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وستخوض كتيبة تن هاغ سبع مباريات من الآن وحتى فترة التوقف الدولي، اعتباراً من مواجهة شيفيلد يونايتد، السبت، في الدوري المحلي، ويعاني يونايتد من إصابات عدة لا سيما تلك التي تتعلق باللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير، حيث يغيب أيضا أرون وان بيساكا منذ فترة.

في حين أصيب في الآونة الأخيرة الظهير الأيسر الإسباني سيرخيو ريغيلون المعار من توتنهام، فاضطر تن هاغ إلى إشراك لاعب وسطه الجديد المغربي سفيان امرابط في هذا المركز، لكن الإسباني عاد إلى تدريبات فريقه وسيشارك في المباراة ضد شيفيلد.